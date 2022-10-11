أول تعليق من مصطفى كامل بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين: «أنا تحت أمر الجميع»

أعرب الفنان مصطفى كامل عن سعادته البالغة لفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين بعد تفوقه على منافسيه «مصطفى حلمي أمين وشريف حمدي وعلاء سلامة» في الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وقال مصطفى كامل لـ«الوطن»: «شكرا لكل أعضاء الجمعية العمومية على اختيارهم لي وأنا تحت أمركم وشكرا على تعبكم وعلى كل ما فعلتوه معي».

مصطفى كامل نقيبا للمهن الموسيقية

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الموسيقية، منذ قليل، فوز الفنان مصطفى كامل بمقعد النقيب، وهتف المتواجدون فور سماعهم لهذا الخبر، واحتفلوا به.