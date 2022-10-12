«الرياضة» تطلق برنامج أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق برنامج «أهل مصر» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض المحافظة لشباب المحافظات الحدودية.

وقال «شعيب»، في بيان، إن لقاءه بشباب برنامج أهل مصر لشباب المحافظات الحدودية في «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح»، التي تمثل جميعها بأبنائها مفاتيح أمان وصمام حدود مصر، يأتي في إطار تأكيد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بشبابها خاصة شباب المحافظات الحدودية والرهان عليهم ووعيهم ودورهم الوطني الهام.

زيادة التوعية والانتماء والولاء للشباب

وأضاف محافظ مطروح أن تنفيذ هذه البرامج مع تنظيم ورش العمل والفعاليات تهدف إلى زيادة التوعية وخلق الانتماء والولاء، ودعم ورعاية الوزارة لنجاح البرنامج وتذليل كافة العقبات مع التأكيد على دور ووعى الشباب.

فيلم عن محافظة مطروح

وجرى خلال اللقاء عرضت وزارة الشباب والرياضة فيديو لبرنامج زيارة فوج أهل مصر لمطروح وكذلك فيلم تعريفى عن محافظة مطروح، بالإضافة الى عروض فنية من الشعر والغناء والاستعراضات لفرق المحافظات المشاركة تظهر مدى التنوع والزخم الثقافي والتراثي لكل محافظة.