فوز «الحمرا البترولي» بجائزة أفضل ميناء تخصصي لعام 2022

فاز ميناء الحمرا البترولي بالعلمين بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصي على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، وتسلم الجائزة نيابة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الميناء من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال فعاليات الاحتفال باليوم البحري العالمي تحت رعاية وزارة النقل.

تطوير وتحديث الميناء بأعلى كفاءة

وتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتهنئة والتقدير لكافة كوادر شركة ويبكو والعاملين بالميناء مؤكدا أن هذا النجاح جاء نتيجة جهودهم المخلصة في تنفيذ خطة القطاع لتطوير وتحديث الميناء بأعلى كفاءة.

وأوضح أن تنفيذ خطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء تأتى في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية الداعمة لدور مصر الإقليمي كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، وأن ميناء الحمرا الذي يقع في منطقة حيوية بالعلمين على ساحل البحر المتوسط تم زيادة قدراته ورفع كفاءته وإدارته بأحدث التكنولوجيات الرقمية ودعم منظومة السلامة في إطار تحويله لميناء متكامل وذلك بالإضافة الى ما يتم حالياً من مشروعات توسعة جديدة لتزيد قدراته مستقبلاً.

توافر كافة المقومات الاستراتيجية

وقال المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ويبكو إن فوز الميناء بالجائزة يأتي نظراً لتوافر كافة المقومات الاستراتيجية بدءاً من تسهيلات الحفاظ على منظومة السلامة والصحة المهنية والمنظومة الأمنية ومنظومة حماية البيئة البحرية، لافتا إلى أن الشركة حاصلة على شهادة «إقرار موائمة مرفق مينائي»، من المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وشهادة الأيزو في إدارة الجودة أيزو 9001 وشهادة الأيزو 14001 في حماية البيئة وشهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية وشهادة الأيزو 17025 لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة .