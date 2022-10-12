السجن عامين لمتهم في «أحداث عنف البساتين»

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، متهما بالسجن لمدة عامين لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف البساتين».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

الاتهامات في القضية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وجهت له وعدد من المتهمين الذين سبق الحكم عليهم، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر دون تصريح، وتكدير السلم العام وترويع المواطنين وحرق عدد من السيارات التابعة للشرطة.