منح الإجازات غير الوجوبية لـ صيادلة وأطباء الأسنان في الإسكندرية 

اعتمدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، منح الإجازات غير الوجوبية للصيادلة وأطباء الأسنان بالإسكندرية، إذ وافقت أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والإدارة القانونية بالمديرية على طلبات الصيادلة وأطباء الأسنان بإجازة بدون مرتب سواء لتحسين الدخل أو للتعاقد الداخلي أو رعاية الأسرة أو التصريح بالعمل نصف وقت وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية .

ووفقا لبيان نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أعلنت مديرية الصحة استقبالها للعديد من طلبات الرأي بشأن العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة وخصوصا الصيادلة، للحصول على إجازات غير وجوبية مثل تحسين الدخل أو التعاقد الداخلي أو رعاية الأسرة بالعمل نصف وقت.

الإجازات غير الوجوبية لغير المكلفين

وقال وليد فؤاد الديب، نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية في بيان، إن فتح الإجازات غير الوجوبية تمنح لغير المكلفين من أطباء الأسنان، وهي إجازات بدون مرتب لتحسين دخل أو رعاية الأسرة.

وقررت المديرية بالموافقة على طلب الإجازة حرصا على العاملين ومحاولة الحد من هجرة الأطباء على وجه للخارج أو عزوفهم عن الوظيفة، وتحفيزهم لاستمرار العلاقة الوظيفية في إطار الاحترام وفقا لطبيعة عملها وإعداد العاملين بها والاحتياج الفعلي لهم .

أعداد الأطباء يسمح للإجازات بدون مرتب

وأشارت مديرية الصحة بالإسكندرية إلى أهمية الصيادلة وأطباء الأسنان على وجه الخصوص، إذ تلاحظ أن أعداد العاملين تسمح للإجازة بدون مرتب أو التصريح بالعمل نصف وقت، حرصا على صالحهم وعوضا لعزوفهم سواء بتقديم استقالة أو الانقطاع أو ما شابه، وهذا القرار يوضح جليا توجه الدولة للسماح للعاملين بالتعاقد وتسهيله خصيصا بشأن التعاقد الخارجي.