القبض على المتهم بسرقة محمول من شاب في العمرانية: اعرف العقوبة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على لص لسرقته هاتف محمول عن طريق استقلاله دراجة بخارية بشارع الملك فيصل بدائرة قسم شرطة العمرانية.

بلاغ سرقة جوال

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم أحمد ابراهيم رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بلاغا بضبط لص بشارع الملك فيصل، اتجاه الجيزة، دائرة القسم.

المتهم يستقل دراجة نارية

بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه 34 سنة، مقيم فيصل بولاق الدكرور يقطن بالمنطقة بغرض العلاج، وقرر أنه أثناء سيره بشارع فيصل أمام التوحيد والنور دائرة القسم فوجئ بأحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، ويسرق الهاتف المحمول منه ويفر هاربا، لكنه استعان بالأهالي وجرى ضبطه.

المتهم مسجل خطر

وبالفحص تبين أن المتهم عاطل 29 سنة، يستقل دراجة نارية ماركة وينج حمراء اللون «بدون لوحات معدنية»، السابق اتهامه في القضية رقم 18984/ 2021 جنح قسم شرطة العمرانية شروع في سرقة، وعثر بحوزته على 5 أقراص لعقار الترامادول المخدر بمناظرته تبين إصابته «بجرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالأنف والذراع».

المتهم يتعاطى المخدرات

بمواجهته أمام العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، أقر بارتكابه الواقعة والأقراص المخدرة بقصد التعاطي، مضيفا أن إصابته حدثت نتيجة سقوطه أرضًا حال إمساك الأهالي به، وجار تطوير مناقشة المتهم عن وقائع أخرى والتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الوطني بالجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

يقول المحامي حمدي العربي، الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأوضح أنه في حال العودة تشدد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.