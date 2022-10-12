معاقبة 7 متهمين بقتل جارهم عمدا في الشرقية بالمؤبد والحبس 15 سنة

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة 7 متهمين فى قضية قتل شخص ثأرا منه في منيا القمح، المتهم الأول والثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، والخامس بالسجن 15 سنة، والسجن 5 سنوات للمتهمين السادس والسابع.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسنى بشرى، ومحمد ماهر، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غریب.

الجناة اتفقوا مسبقا على الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 13299 لسنة 2022، جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 1731 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بإحالة 7 متهمين تتراوح أعمارهم من 17 عاما فيما فوق 30 عاما، جميعهم مقيمون في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح إلى محكمة جنايات الزقازيق، لقتلهم جارهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

استخدموا الأسلحة البيضاء

وتضمن أمر الإحالة أن الجناة السبعة من قرية سنهوت بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية أصروا على قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين أسلحة بيضاء سكاكين وسنج، واتفقوا على تنفيذ جريمتهم بقتل جارهم بسبب الثأر وانهالوا عليه جميعا حتى أردوه قتيلا وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.