مدبولي يكلف بالرصد والتحليل لجميع مقترحات «المؤتمر الاقتصادي»

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تضمن رصداً للمقترحات التي استقبلها الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي وذلك منذ إطلاق المنصة في 5 أكتوبر الجاري.

وخلال التقرير، أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إلى أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي استقبل في أقل من أسبوع من إطلاقه، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري، نحو 115 مقترحا يضم العديد من الأفكار والرؤى الجديرة بالاهتمام والدراسة من قبل الحكومة المصرية.

مشاهدات الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي

وأضاف أسامة الجوهري، أن عدد مشاهدات الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي بلغت نحو 15 ألف مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى من تدشين الموقع، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلّف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالرصد والتحليل الدوري لجميع المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الالكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وتقديمها للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي سيتم طرحها من خلال جلسات المؤتمر، مع إمكان دعوة أصحاب عدد من الرؤى والأفكار المتميزة لطرحها فى المؤتمر الاقتصادى.

وتابع بأن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة على الاستفادة من جميع قنوات التواصل الممكنة، ومن كل الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر

وأشار التقرير إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الاقتصادي بتاريخ 5 أكتوبر الجاري من خلال الرابط www.eec2022.gov.eg؛ بغرض إتاحة جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر لحظة بلحظة، وتسهيل عملية إطلاع المعنيين عليها بما يشمل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر، والجلسات المختلفة، والبث الحي لفعاليات المؤتمر، كما يوفر الموقع الإلكتروني مساحات تفاعلية ومعلوماتية لتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الجهود الجارية من قبل الحكومة المصرية لعقد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من (23-25) أكتوبر 2022 استجابةً لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.