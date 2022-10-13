خطورة الشائعات على المجتمع في ندوة بروتاري مصر الجديدة الاثنين

حول خطورة الشائعات على المجتمع ودور الأسرة في مواجهتها ينظم نادي روتاري مصر الجديدة ندوة ثقافية، في تمام الساعة 7 مساء الاثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى، في منطقة مصر الجديدة يتحدث فيها الكاتب الصحفي أشرف مفيد مدير تحرير الأهرام.

الشائعات.. سلاح مدمر أطلق بشكل منظم وممنهج

صرحت بذلك الدكتورة إيمان جمال الدين رئيس نادي روتاري مصر الجديدة، موضحة أنه جرى اختيار هذا الموضوع لمناقشته خلال الندوة، نظرا لأنه في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس تحولت الشائعات من مجرد حالات فردية تجرى بشكل عشوائي إلى سلاح مدمر يجرى إطلاقه بشكل منظم وممنهج ووفق خطط مدروسة بشكل احترافي.

ويستهدف هذا السلاح في المقام الأول هز ثقة المواطن في كل شيء، وبالتالي يجرى بسهولة توجيه ضربة قوية تصيب المجتمع ككل في مقتل.

يذكر أن الكاتب الصحفي أشرف مفيد يكتب مقالات أسبوعية بشكل منتظم يتناول فيها الشأن العام ويقدم من خلالها قصصا مستوحاة من التراث الإنساني، ويقوم بتوظيفها بأسلوب سهل وبسيط من أجل بث الطاقة الإيجابية بين جميع فئات المجتمع، وذلك لمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة التي يروج لها أعداء الدولة في الداخل والخارج على حد سواء.