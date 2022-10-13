«مدبولي» يجرب ماكينة إعادة تدوير البلاستيك في شرم الشيخ.. «صور»

جرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الميدانية في مدينة شرم الشيخ منذ قليل، ماكينة إعادة تدوير البلاستيك في المدينة.

نائب محافظ جنوب سيناء تشرح خطوات ماكينات إعادة تدوير البلاستيك

وقامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بشرح عمل ماكينات إعادة تدوير البلاستيك والتي يٌمكن للمستخدمين والمقيمين بمدينة شرم الشيخ استخدامها عن طريق وضع زجاجات البلاستيك داخل الماكينة من البلاستيك أو علب الكانز واستبدال عدد الزجاجات بنقاط تٌرسل على رقم الهاتف أو استخدامها في جوائز عديدة أخرى، أيضًا عند إدخال الزجاجة بالآلة وإتمام عملية التدوير يتم عزف النشيد الوطني وفقا لمفتاح رقم الموبايل للدولة المنتمي إليها، وتهدف هذه الآلة إلى أهمية استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمحافظة على البيئة، وسيتم انتشار هذه الماكينة في نطاق مدينه شرم الشيخ بمختلف أنحائها.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته الليلية، لمتابعة مشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، حيث تفقد مشروع تنفيذ الممشى السياحي بمدينة شرم الشيخ «ممشى السلام»، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية مشروع الممشى السياحي في إيجاد مركز ترفيهي حضاري، يدعم المنظومة السياحية بمدينة شرم الشيخ، ويجذب السائحين والزوار، كما يساعد في اتاحة العديد من فرص العمل والتشغيل.

تطوير طريق السلام وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية

واستمع مدبولي إلى شرح من ممثل الهيئة الهندسية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف انشاء الممشى السياحى بطول 6 كم على الجانبين بطريق السلام بشرم الشيخ، وهو جزء من مخطط تطوير طريق السلام، وتوسعته ليصل إلى 5 حارات مرورية، مع التوسعة والرصف، وأعمال الانترلوك، والمشايات، والإضاءة، والتجميل.

وأضاف ممثل الهيئة أن تنفيذ الممشى السياحي يتضمن إقامة بوابة أيقونية في بداية الممشى بارتفاع 7 م وطول 12 م، مع تنفيذ ممشى سياحي بطول 6 كم، على جانبي الطريق، بمتوسط عرض يصل إلى 12م، بحيث يشمل الممشى رصيفا خارجيا، ومسار الدراجات بعرض 2 م، وأحواض الزراعات، ومسار المشاه بعرض 7 م، مع تنفيذ أعمال التجميل والإنارة، وكذا مساحات خضراء، وأحواض زهور.

تنفيذ 83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة

وأشار ممثل الهيئة، إلى أن الممشى السياحي يشهد تنفيذ 83 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و66 كشك بيع بمساحة 6 م، توفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن تنفيذ 57 برجولة خرسانية، و83 برجولة خشبية، ونحو 1400 مقعد متنوع، وأحواض لنباتات الظل، و2000 عمود ديكوري بارتفاع 3 م.

ولفت إلى أن «ممشى السلام»، يشهد أيضاً تنفيذ «المنطقة الترفيهية»، والتي بها شلالا مياه بارتفاع 7 م، ومسرح روماني مكشوف يسع 350 فرداً، ومطعم بانوراما دائري من دورين، ومنطقة ألعاب أطفال «كيدز اریا»، ومحلات خدمية، ومسار للمشاة، وآخر للدراجات، وأماكن انتظار سيارات تسع 600 سيارة.

تدعيم شرم الشيخ بـ190 ألف شجيرة كبيرة

كما تمت الإشارة إلى أنه تم تدعيم الرقعة الخضراء بمدينة شرم الشيخ بنحو 400 نخلة، و 4 آلاف شجرة، و 190 ألف شجيرة كبيرة، و 50 الف متر مربع مساحات خضراء، و 40 ألف متر مربع نجيل طبيعي، لزيادة التشجير لما له من مظهر جمالي.

وفي ختام جولته الليلية بمدينة شرم الشيخ، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير سقالة شرم الشيخ بـ«خليج نعمة»، حيث استمع إلى شرح من اللواء سمير طه، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، المالكة للسقالة، الذي أوضح أن سقالة «خليج نعمة»، تعد أول سقالة تخدم رياضة الغوص بمحافظة جنوب سيناء كاملة، ولذا فإن لها قيمة تاريخية.

سقالة «خليج نعمة» ستكون مظهرا حضاريا

وأضاف رئيس الشركة أن السقالة بدأ نشاطها فعلياً منذ عام 1984، وخضعت لمراحل التطوير، ولكن بدأت أعمال التجديد الأخيرة منذ نحو 6 أشهر، لتكون مظهراً حضارياً مشرفاً أمام وفود المؤتمر ضمن أعمال التطوير الشامل لمنطقة خليج نعمة.

وأشار اللواء سمير طه، إلى أن سقالة خليج نعمة أعيد تطويرها مؤخراً وفقاً لمواصفات عالمية، بما يتماشى مع اشتراطات وزارتي النقل، والبيئة، ومختلف الجهات، بما يمكنها من التوسع في خدمة اليخوت والمراكب، لاسيما وأنها السقالة الأقرب لجميع السياح نظراً لموقعها المميز، لقربها أيضاً من النقاط الأبرز لممارسة نشاط الغطس، وتخدم جميع نوادي الغطس بخليج نعمة وشرم الشيخ بكاملها.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال رفع الكفاءة بطريق الملك عبد الله بخليج نعمة، واستمع إلى شرح عنه، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الطريق يشهد تركيب ودهان بلدورات وأرصفة، وأعمال تجميل، وزراعات وتشجير، وأعمال انارة، ومشايات، كما تابع سير العمل في تطوير شارع ملك البحرين، والذي يشهد رفع الكفاءة بتنفيذ مشايات من الرخام على جانبي الشارع، وخرسانات مطبوعة، وتنفيذ مظلة ديكورية على بداية ونهاية الشارع، وأعمدة إنارة ديكورية، وزراعات نخيل.