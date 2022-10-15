«قالب طوب من مواد طبيعية».. أول دروس الطفل الواعي ضمن ورشة «العمارة البيئية»

لأول مرة يجد مجموعة من أطفال مصر أنفسهم وجهاً لوجه أمام أنواع مختلفة من الطمى المصرى من الصعيد والدلتا وسيناء، يخلطونها بالماء والرمل، ليشكلوها بأيديهم ألعاباً بسيطة استعداداً لصنع قوالب طوب من المواد الطبيعية، تحت إشراف مهندسين معماريين من مؤسسة بناء للتنمية، فى إطار ورشة لتعليم الأطفال «العمارة البيئية» ضمن مهرجان «حكاوى» للأطفال الذى استضافته الجامعة الأمريكية على مدار عدة أيام مؤخراً.

انهمك الأطفال فى ورشتهم المثيرة للتعرف من جديد على أنواع الطمى التى سبق وبنى بها أجدادهم منازلهم، فيما كان المهندسون المتخصصون فى العمارة البيئية يطمئنون البعض منهم من أن آثار الطين على أيديهم ستزول لاحقاً تماماً باستخدام الماء، بل وستترك أثراً إيجابياً على بشرتهم بعكس مواد البناء الأخرى غير الصديقة للبيئة، ومن بينها الأسمنت، بآثارها السلبية المعروفة على البشرة والصحة بشكل عام.

وتقول المهندسة رشا عماد الدين، نائب رئيس مجلس إدارة «بناء»، إن ورشة تعليم الأطفال العمارة البيئية، تهدف لتعريف الأطفال أن بإمكانهم استخدام مواد موجودة فى الطبيعة لصنع ألعاب لهم، ثم فى مرحلة لاحقة كيف أن نفس هذه المواد الطبيعية يمكن استخدامها فى صنع طوب للبناء به، وأنها توازى أو تتفوق على نظيرتها غير الطبيعية الضارة بالبيئة، كالأسمنت على سبيل المثال.

وتؤكد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن مثل هذه الحلول البيئية باتت ضرورة ضمن التوجهات المصرية والعالمية الجديدة لتقليل التلوث والانبعاثات الضارة المُسببة للتغيرات المناخية.