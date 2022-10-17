الأسبوع الثاني في «دي-كاف».. عروض أفلام وورش عمل ورقص معاصر

تستمر فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» النسخة العاشرة، إذ يشهد الأسبوع الثاني عرض رقص معاصر مع عدد من ورش العمل والفعاليات التي تسلط الضوء على الرقص والمسرح وفنون الأداء بكافة أشكالها، بالإضافة لعروض الأفلام وورش العمل مع مجموعة محترفة من فنانين ومبدعين الفن المعاصر.

فعاليات مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

يعرض يوم الجمعة 21 أكتوبر في مركز التحرير الثقافي، فعالية «الرقص المعاصر وما بعده» من مصر وسويسرا بالتعاون مع المؤسسة الثقافية السويسرية «بروهلفتسيا»، والفاعلية مكونة من 3 عروض الأول هو عرض رقص معاصر «كوزمو جين» من سويسرا، وهو عرض استثنائي ومثال رائد في كيفية تقديم عروض فنية على الرغم من قيود السفر الدولية، يضم العرض ثلاثة راقصين: سوزانا بانادس دياز، جوزيف تريفيلي، ورودي فان دير ميروي، يتم تصوير المؤدين على الهواء مباشرة في استوديو الشركة في جنيف ويتم عرضهم في الوقت الفعلي، على بعد 7000 ميل في في مصر وبالتحديد في الحديقة الرئيسية في مركز التحرير الثقافي.

والعرض الثاني من مصر بعنوان «البحث عن الطرب» وهو فيلم وثائقي من إخراج ساندرا جيسي وأحمد عبد المحسن.

يحكي الفيلم قصة راقصيّن من سويسرا يقومون برحلة إلى مصر بهدف التعرف على المعنى الحقيقي والروحي للطرب والأصوات، يليه فيلم وثائقي آخر بعنوان «شخوص عالمنا التحتي» من مصر وسويسرا إخراج هيثم شريف عن أيمن فرغلي النحات والراقص وقصة تحديه لظروف كونه يستخدم كرسي متحركًا.

عرض رقص معاصر

ويشهد الأسبوع الثاني كذلك عرض رقص معاصر بعنوان عرض طويل من فرنسا ومصر يومي السبت والأحد 22 و23 أكتوبر في ستارت أب هاوس ويعرض لأول مرة في العالم العربي.

«عرض طويل» فكرة وتصميم رقص: ألكسندر روكولي وآدم شعالن، أداء: نرمين حبيب، شادي عبد الرحمن، غريب ليترانجيه، ومدة العرض 3 ساعات عبارة عن آداء موسـيقي وراقـص وتفاعلـي على اعتبار الرقص هو الرابـط القـوي الـذي يوحـد الراقصيـن وعلى قوة أن يكون المرء نفسه وسط الآخرين.