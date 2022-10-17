«الري»: مصر ستطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، إن اليوم الثاني لفعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه يشهد استكمالًا لما جرى تناوله من موضوعات أمس، مشيرًا إلى أن القضايا محل المناقشة تتمحور حول التغيرات المناخية وعلاقتها بقطاع المياه.

مصر تطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن مصر ستطلق مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه خلال مؤتمر cop 27، موضحا أنها تحظى بأهمية كبيرة باعتبارها دولية تعكس رؤية عالمية لقضايا المناخ.

وأشار إلى أن المبادرة وضعت في إطار العديد من الحوارات بالفعاليات الدولية المهمة، موضحا أن التغيرات المناخية التي نشهدها في تلك الفترة ترتبط ارتباطا وثيقا بحالات الجفاف في أوروبا والصين، بالإضافة إلى الفيضانات والسيول غير المتوقعة في شبه الجزيرة العربية.

مسابقة علمية في إطار أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية إلى أن هناك مسابقة علمية في إطار أسبوع القاهرة الخامس للمياه بمجالات المياه والتغيرات المناخية، لتبادل الأفكار والآراء والتعرف على البحوث التي أطلقت في ذلك المجال.

وأشاد المتحدث الرسمي لوزارة الري والموارد المائية، بالمجهودات التي تبذلها مصر في مجال حماية البيئة والشواطئ من أخطار السيول، علاوة على مجال إعادة استخدام المياه لمواجهة التحديات التي أحدثها التغير المناخي خلال الفترة الماضية.