المؤبد لمتهمين قتلا شخصا في مشاجرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة جزار ومشرف أمن، بالسجن المؤبد لاتهامهما بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء خلال مشاجرة نشبت بينهم في قرية كفر حمزة بمركز شرطة الخانكة في القليوبية.

وصدر الحكم في الدائرة الثالثة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض.

إحالة المتهمين بالقتل للجنايات

وكانت نيابة بنها الكلية وجهت للمتهمين «سمحان أ م»، 51 سنة، جزار، ومقيم في كفر حمزة بالخانكة، و«يوسف ام»، 58 سنة، مشرف أمن، ومقيم في ذات العنوان، تهمة قتل محمد صبحي حسين محجوب عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وأدوات سنجة، وعصا وشوم بحوزتهم، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً.

تفاصيل مقتل شخص عل يد 2 في مشاجرة بالخانكة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بطعنه بسنجة حوزته، فاستقرت بظهره، وأطلق المتهم الثاني عيارا ناريا صوبه من السلاح الناري حوزته، فاستقرت بقدمه اليسرى.

وجاء في امر إحالة المتهمين للجنايات أنهما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأدوات سنجة و شومة، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.