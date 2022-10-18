معلومات عن عبدالحليم محمود في ذكرى وفاته.. عاش زاهدا ورأى نصر أكتوبر بالمنام

حرص أهالي قرية السلام التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي، على إحياء ذكرى وفاة العالم الأزهري والوزير الراحل الدكتور عبدالحليم محمود، الذي وافته المنية في 17 أكتوبر 1978، بعد مسيرة علمية حافلة حقق خلالها العديد من الإنجازات للأزهر الشريف، وألف العديد من الكتب التي تعد منارة للطلاب مع تعاقب الأجيال.

إحياء ذكرى وفاة الإمام عبدالحليم محمود

وتوافد المئات من أساتذة الأزهر والأئمة وطلاب العلم، على منزل الإمام الراحل ومسجده بالقرية، لإحياء ذكراه وختم القرآن الكريم برفقة العائلة.

النشأة والمولد

ولد الإمام عبدالحليم محمود عام 1910، في مركز بلبيس محافظة الشرقية، والتحق الأزهر وحصل الشهادة العالمية عام 1932، ثم حصل على الدكتوراه من فرنسا، وعمل مدرسًا لعلم النفس بكلية اللغة العربية في القاهرة، ثم عميدًا للكلية، ثم وكيلا للأزهر ووزيرا للأوقاف وشئون الأزهر، وتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وله أكثر من 60 مؤلفا في التصوف والفلسفة.

رؤية تبشر بنصر أكتوبر

وفي وقت سابق، قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عبدالحليم محمود رأى رؤية في المنام تبشر بالنصر قبل حرب أكتوبر 1973، حيث رأى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يعبر قناة السويس ومعه علماء المسلمين والقوات المسلحة، مضيفا أن الإمام الراحل أخبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بهذه الرؤية، وقد تحقق النصر بالفعل.