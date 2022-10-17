«الطماوي»: خفض سن استخراج البطاقة الشخصية اتساق مع قوانين الطفل

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ اللجنة وافقت نهائيًا على تعديل قانون الأحوال المدنية المقدم من الحكومة، حتى يتسنى لكل من بلغ 15 عاما أن يستخرج بطاقة الرقم القومي المثبتة لشخصيته، بدلا من المعمول به حاليا وهو سن 16 عاما.

قانون الأحوال المدنية

وأضاف الطماوي، عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء اليوم، أن التعديل يأتي اتساقًا مع المادة السادسة من الدستور ومع قانون الأسرة رقم 1 لسنة 2000، الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاما ومتمتع بقواه العقلية حق التقاضي في مسائل الولاية على النفس كذا مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب إيهاب الطماوي، أن التعديل يحقق النسق التشريعي الواحد ويصب في صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية ويحق له حمل وثيقة إثبات شخصيته مما يمكنه من مباشرة حقوقه وتمتعه بحريته بما فيها حق التنقل من مكان لآخر.