رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس أمناء «بيروت العربية»

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عمار الحوري رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان بدولة لبنان، ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية، والوفد المرافق له، بهدف إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية والتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية من خلال التعاون المثمر والعلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية منذ إنشائها عام 1960 بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر، وبدعم كامل من الدولة المصرية وجامعة الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية تحرص على استمرار العلاقات مع جامعة بيروت

ولفت «قنصوة» إلى حرص الجامعة على استمرار ودعم هذه العلاقات التاريخية، لأهميتها ليس على مستوى الجامعتين فقط بل على مستوى الدولتين، كما أشار إلى اجتماع الوفد اللبناني أمس مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد بدوره على هذه المعاني، مؤكداً دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية الكامل للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق رحبة، في ظل الاهتمام والحرص للحفاظ على هذه العلاقات التاريخية المتميزة.

جامعة بيروت تشيد بتعاون جامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور عمار الحوري على حرص وقف البر والإحسان وجامعة بيروت العربية على ديمومة العلاقات المتميزة بين الجانبين، معرباً عن تقديره وشكره للمشاعر الدافئة التي لمسها من الحاضرين خلال اللقاء، كما أشاد بالدور الذي قامت به جامعة الإسكندرية في مساندة جامعة بيروت منذ نشأتها، مؤكدا على أهمية دعم واستمرار التعاون والعلاقات المتميزه والحفاظ عليها من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين.