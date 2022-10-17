«مركز شباب».. يأتيكم برعاية «راديو مصر»: هتسافر القرى وأنت في مكانك

عبر موجات الأثير، وعلى مدار ساعتين أسبوعياً، انطلق برنامج إذاعى جديد «مركز شباب» كأداة اعتمدت فيها وزارة الشباب والرياضة على جذب عقول الشباب بلغة بسيطة، لتعريفهم بجميع الرياضات المختلفة، ونشر الفعاليات التى تتيحها للشباب فى جميع قرى مصر، على رأسها الفعاليات الخاصة بمبادرة حياة كريمة.

من الثامنة حتى العاشرة مساءً من كل سبت، يجلس الإذاعى «رامى سعد» داخل غرفة التحكم فى «راديو مصر» أمام الميكروفون يبث عناوين الأخبار المهمة المتعلقة بالرياضات المختلفة، مستهدفاً فئة الشباب لتعريفهم بمختلف الرياضات التى تدعمها وزارة الشباب والرياضة، وحسب حديثه لـ«الوطن» عن برنامجه الذى انطلقت أولى حلقاته قبل أسابيع، فإن البرنامج تم إطلاقه بدعم من وزارة الشباب كأداة بسيطة فى متناول الجميع، لتخاطب عقول الشباب وتحفزهم على ممارسة الرياضات المختلفة.

«سعد»: نحاور الشباب والمسئولين

الساعة الأولى من البرنامج يخصّصها الإذاعى «رامى سعد» لبث جميع الأخبار المتعلقة بالأحداث الرياضية، وعلى رأسها أخبار كرة القدم ذات الشعبية الأكبر فى مصر، بجانب أخبار الرياضات المختلفة كالسلة والتنس وبطولات ألعاب القوى، ولم يغفل البرنامج أيضاً تسليط الضوء على البطولات التى يجتازها أصحاب الهمم. أما الساعة الثانية من البرنامج الإذاعى، فيحاور فيها «سعد» أحد قيادات الوزارة عن الطفرة التى حدثت فى مراكز شباب قرى «حياة كريمة».

«شكرى»: نُسلط الضوء على «حياة كريمة» ووزارة الشباب

أميمة شكرى، رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة فى راديو مصر، بدأت حديثها لـ«الوطن» بالتأكيد على جهود وزارة الشباب فى جميع المحافظات، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق البرنامج الإذاعى بالتعاون وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، ويهدف البرنامج، حسب «شكرى»، إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة المبذولة فى قُرى مصر، لجذب الشباب إلى المشاركة فى الأنشطة الرياضية.