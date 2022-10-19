معهد الفلك يعلن عن كسوف جزئي للشمس.. ويوجه تحذيرا للمواطنين

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن العالم سيشهد كسوفًا جزئيًا للشمس، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن الكسوف الشمسي يحدث في وضع الاقتران ويشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.

متى تحدث ظاهرة كسوف الشمس؟

وأشار المعهد في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس؛ مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، لافتًا إلى أن الكسوف الكلي للشمس يحدث عندما يكون القطر الزاوي للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر.

وأوضح البيان أنه في نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022م، سيشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس، يبدأ من الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلي (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة)، وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا

ولفت إلى أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، موضحًا أنه سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إذ يغطي قرص القمر نحو 86% من قرص الشمس.

أما في القاهرة يرى الكسوف في مرحلة الكسوف الجزئي في الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا، وستكون ذروته في تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبًا، إذ يغطي قرص القمر حوالي 37.3% من قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته في القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريبًا.

ووجه معهد الفلك، نصيحة للمواطنين بعدم النظر إلى الشمس مباشرةً إلا من خلال نظارات خاصة.