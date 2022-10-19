ضبط متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي بالدقهلية

ألقى رجال الشرطة القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي في محافظة الدقهلية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

المتهم استثمر مديونية بمليوني جنيه في أنشطة تجارية

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اتخذت إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، لممارسته نشاطا إجراميا من خلال تعاقده مع إحدى الشركات، ونتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت نحو 2 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية «تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات»، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ11 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.