«الوزراء»: نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميا تخطط للتوسع عبر الإنترنت

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، استطلاع رأي أجراه مركز «أبسوس» لصالح شركة «ميتا»، بشأن التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، على عينة تضمّ 37 ألفا من المؤسسين أو المالكين أو كبار التنفيذيين أو كبار المديرين، في مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 43 دولة حول العالم، وذلك في إطار اهتمام المركز، بمتابعة استطلاعات الرأي العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه.

خطط للتوسّع في العمل عبر الإنترنت

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنّ 1 من كل 2 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين شملهم الاستطلاع في 43 دولة حول العالم، أفادوا بأنّ لديهم خططا حالية لتوسيع نطاق تعاملهم عبر الإنترنت، وجاءت ماليزيا في المقدمة بنسبة 60% من شركاتها بالعينة، يليها تشيلي بنسبة 57%، و54‏% بالنسبة لهونغ كونغ، و52% في المملكة العربية السعودية، و47% في بولندا، و44% في الولايات المتحدة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أنّ النسبة الأكبر من هذه الشركات نجحوا في تحويل جميع أو معظم عملياتهم التجارية من التعامل الشخصي إلى التعامل عبر الإنترنت، وبلغت نسبة من نجحوا في ذلك 42% من الشركات في تركيا، و43% في جنوب إفريقيا، و38% في البرازيل، بينما بلغت 26% في الولايات المتحدة، و22% في أستراليا والمملكة المتحدة.

الإعلانات الرقمية أكثر فاعلية

وأشار الاستطلاع، إلى أنّ نصف الشركات بالعينة يرون أنّ الإعلانات الرقمية أصبحت أكثر فاعلية من التقليدية، حيث ذكروا أنّها ساعدت بالفعل على زيادة فعالية الحملات التسويقية، كما أنّها أقل تكلفةً، وذلك من وجهة نظر 72% من الشركات في تركيا، و65% في المملكة العربية السعودية، و61% في الأرجنتين، و62% في هونغ كونغ.