على طريقة فيلم «المشبوه».. تفاصيل ضبط عصابة سرقة بالإكراه في الجيزة

على طريقة فيلم المشبوه بطولة النجم الكبير عادل إمام، نفذت عصابة مكونة من 8 أفراد جريمة سرقة 300 ألف جنيه من شركة كان يعمل فيها أحدهم، وبحسب تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن أفراد العصابة رصدوا خط سير سيارة شركة أجهزة إلكترونية وخلال سيرها اتجاه القادم من الدائري إلى طريق «مصر - الإسكندرية» هجموا على السائق ومن معه واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

تفاصيل البلاغ

بعد وقت قصير من تلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من شرطة النجدة بحدوث واقعة سرقة بالاكراه أمام كمبوند بیرامیز سیلز، أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وضبط مرتكبي الحادث، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتم التقابل مع سائق بشركة أجهزة إلكترونية شهيرة مصابا بكدمة بكف اليد اليمني ، قائد السيارة رقم «أ م ب 1439مصر» موديل 2016، مملوكة للشركة محل عمله، و مندوب تحصیل بذات الشركة 29 سنة ومقيم القشيش، شبين القناطر القليوبية، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس من الخلف.

رواية المصابين

وقال المصابون، إنهما كانا قادمين من بني سويف متوجهان لجراج بمدينة السلام وحال سيرهما بمكان الواقعة فوجئنا بسيارتين، يستقلها 8 أشخاص، استوقفوهم عقب إطلاق أعيرة نارية تجاههم ثم اعتدواعليهما بالضرب محدثين إصابتهما، واستولوا منهما على حقيبة بها مبلغ 300 ألف جنيه ونزع مفتاح السيارة قيادتهما وتركوهما بالمكان، وفروا هاربين.

ضبط الجناة

كشف فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء علاء فتحى واللواء أحمد خلف نائبى مدير مباحث الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من:.

مندوب مبيعات بالشركة محل البلاغ 24 سنة، مرافق سابق مع المبلغ الأول، ومقيم 11 شارع أبو المجد أحمد، القصرين، الزاوية، القاهرة ، وأصل إقامته مركز البداري أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 595 جنح الزاوية لسنة 2022، المحكوم فيها بالحبس 3 شهور ضرب.

كما جرى ضبط عاطل 37 سنة ومقيم مركز البداري، أسيوط، السابق اتهامه في عدد 4 قضايا سلاح بدون ترخيص، آخرهم القضية رقم 6762 جنح شبرا الخيمة لسنة 2020 سلاح بدون ترخيص.

أما المتهم الثالث سائق 35 سنة ومقيم المجاورة 5 مدينة بدر، القاهرة، وأصل إقامته كوم سعدة ، مركز البداري، أسيوط، السابق اتهامه في 3 قضايا مشاجرة، بلطجة، آخرهم القضية رقم 1313 جنح بدر لسنة 2020 بلطجة.

٤- أما شقيق الثالث سائق 23 سنة مقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات ، بلطجة، آخرهم القضية رقم 6919 جنح بدر لسنة 2021، والمطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 9019 جنايات بدر.

- شقيق الثالث والرابع سائق41 سنة ومقيم الحي الأول، المجاورة الأولى مدينة بدر، القاهرة ، وأصل إقامته كوم سعدة، مركز البداري، أسيوط

- عاطل 26 سنة ومقيم 140 شارع الأفضل، شبرا، القاهرة.

- عاطل 31 سنة ومقيم 11 شارع أبو المجد، الزاوية الحمراء، القاهرة، السابق اتهامه في القضية رقم 2413 جنح الخصوص، القليوبية لسنة 2020 ضرب.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إيفاد عدة مأموريات لقطاع أمن القاهرة ومديرية أمن أسيوط أسفرت عن ضبط المتهمين عدا الأول بحوزتهم مبالغ مالية 133 ألف جنيه، وبحوزة الرابع فرد خرطوش عيار 12 و41 طلقة من ذات العيار والسيارة رقم «ي ط س 2896» ملك فايزة مصطفى والدة الثالث والرابع والخامس.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول حيث استغل طبيعة عمله بالشركة وعلمه بخط سير السيارة قيادة المجني عليهما وبتاريخ الواقعة أعدوا السيارتين والسلاح الناري وارتكبوا الواقعة علي النحو المشار إليه واقتسموا المبالغ المالية فيما بينهم وأنفقوا جزءا منها وباقي المبلغ و السيارة الأخرى بحوزة المتهم الأول الهارب.