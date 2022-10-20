رئيس وزراء بريطانيا تستقيل من منصبها: سأبقى حتى انتخاب زعيم جديد لـ«المحافظين»

أعلنت ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا، استقالتها من منصبها، قائلة «سأبقى في المنصب حتى انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين»، متابعة «لا أستطيع متابعة مهامي، انتخابات مبكرة لحزب المحافظين الأسبوع المقبل»، حسب ما ذكرته «سكاي نيوز الإخبارية».

45 يومًا في المنصب

جاء ذلك في بيان أصدرته رئيس مجلس الوزراء البريطاني تستقيل فيه من منصبها بعد 45 يومًا فقط، وذلك بعد عاصفة الاستقالات التي ضربت حكومتها، فضلًا عن السياسات المالية التي اتبعتها لمحاولة تخفيف الأعباء على السكان، والتي جاءت بنتيجة عكسية على سياستها، وفق نبأ عاجل أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية في نبأ عاجل منذ قليل.

أقصر رئيسة وزراء في تاريخ المملكة المتحدة

وتعرضت« تروس»، التي ستصبح أقصر رئيسة وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، لضغوط من نواب حزب المحافظين للاستقالة بعد استقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية ومع غرق حزب المحافظين في الفوضى.