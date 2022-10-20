محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين أبناء عمومة من عائلة «أبو سلام»

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بقرية «إدفا» بمركز سوهاج، بين أبناء العمومة «أولاد مرعي»، و «أولاد يونس»، من عائلة «أبو سلام»، بحضور اللواء أحمد عبد الله نائب مدير أمن سوهاج، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والشيخ محمد زكي ممثل الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسني وكيل مديرية الأوقاف بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين، وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالمركز.

المحافظ يهنئ الطرفين بالصلح

ووجه محافظ سوهاج خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفًا واحدًا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

تقديم الكفن

وتمت مراسم الصلح بتقديم القودة «الكفن»، وأدى الطرفان القسم لإنهاء الخصومة، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعًا.

يذكر أن الخصومة ترجع لعام 2016، بسبب خلافات بين الطرفين أبناء العمومة.