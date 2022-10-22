وكيل أول النواب: المؤتمر الاقتصادي خطوة استباقية ناجزة لمواجهة التحديات العالمية

أشاد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، بعقد المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنطلق أولى فعالياته غدا الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وممثلي المجتمع المدني؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وطرح الحلول والمقترحات في ظل الأزمات الدولية الراهنة.

المؤتمر الاقتصادي خطوة لتبادل الآراء

وبحسب بيان، أكد وكيل أول مجلس النواب، أن عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت يُعد خطوة استباقية مهمة لتبادل الآراء المختلفة، ومقاربة عملية للتوافق بشأن اعتماد سياسات ناجزة لمواجهة التحديات العاتية التي يموج بها العالم في هذه الآونة.

الاقتصاد المصري قادر على الصمود أمام مختلف التحديات

وشدد سعد الدين، على ثقته الكاملة في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام مختلف التحديات التي تجتاح العالم، لافتا إلى أن مخرجات المؤتمر الاقتصادي لن تقتصر فقط على طرح رؤى وسياسات لدعم القرار الاقتصادي، بل أيضا تحمل فرصا واعدةً لمبادرات عملية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتزيد من صلابته وقوته، وتفتح أمامه آفاق من النمو والازدهار.