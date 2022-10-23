وزير المالية: وصلنا لأقل مستوى في عجز الموازنة منذ 42 عامًا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الـ40 عاما الماضية شهدت مؤشرات مالية متنوعة، ومنها عجز الموازنة المصرية منذ عام 1980 حتى عام 2021، الذي ثبت أن العجز كان أقل من 5% وفي عام 1994 حققنا فائضًا في الموازنة العامة للدولة بشكل كلي، وكان متوسط العجز على مدار 42 عاما هو 7.2%، لافتا إلى أن تلك المؤشرات تفيد في دراسة الوضع الحالي للموازنة.

معدل انخفاض عجز الموازنة

وأوضح «معيط»، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد حاليًا في العاصمة الإدارية، أن عجز الموازنة مرتبط دائما بسياسات وظروف الاقتصاد، وفي سنوات 2012 و 2013 حتى 2016 وصلنا لأرقام كبيرة في عجز الموازنة وصلت إلى 12.9% وبدءا من 2016 بدأ عجز الموازنة في الانخفاض إلى أن وصل لـ6.1% في 30 يونيو الماضي، وهو أقل مستوى للعجز على مستوى 42 عاما ماضية باستثناء سنوات استبعاد الديون على إثر حرب الخليج.

خطة الحكومة للعام المالي الجديد

وأشار وزير المالية، إلى أن خطة الحكومة للعام المالي الجديد، النزول بمستوى عجز الموازنة من 6.1% إلى 4% وهو رقم لم تشهده مصر أيضا من 42 عاما.