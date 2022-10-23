جدول اختبار شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي في دمياط.. اعرفه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، جدول اختبارات شهر أكتوبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي العام وفقا للقرار الوزاري رقم 168 لسنة 22؛ وذلك بدايةً من يوم الأربعاء المقبل على أن يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اختبار اللغة العربية والكيمياء والصف الثاني الثانوي اختبار اللغة العربية والكيمياء للقسم العلمي واللغة العربية والجغرافيا للقسم الأدبي، وذلك خلال في الحصة الثانية والحصة الثالثة من اليوم الدراسي.

اختبار يوم الخميس المقبل

وعن يوم الخميس المقبل، سيعقد امتحان اللغة الإنجليزية والفيزياء للصف الأول الثانوي واختبار اللغة الإنجليزية والفيزياء للقسم العلمي بالصف الثاني الثانوي واللغة الإنجليزية والفلسفة للقسم الأدبي بالصف الثاني الثانوي خلال الحصة الثانية والثالثة من اليوم الدراسي.

اختبار يوم الأحد المقبل

ويوم الأحد المقبل، يعقد اختبار التاريخ واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي، واختبار الميكانيكا واللغة الأجنبية الثانية للقسم العلمي لطلاب الصف الثاني الثانوي، واختبار علم النفس واللغة الأجنبية الثانية لطلاب القسم الأدبي بالصف الثاني الثانوي، وذلك بالحصة الثانية والثالثة باليوم الدراسي.

اختبار يوم الاثنين 31 أكتوبر

ويوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر، يعقد اختبار الرياضيات والجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي، بينما يختبر طلاب الصف الثاني الثانوي للقسمين الأدبي والعلمي مادة الرياضيات بالحصة الثانية والثالثة من اليوم الدراسي.

اختبار يوم الثلاثاء 1 فبراير

ويوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، يعقد اختبار الأحياء والفلسفة للصف الأول الثانوي واختبار الأحياء لطلاب الصف الثاني الثانوي للقسم العلمي، واختبار التاريخ لطلاب القسم الأدبي، وذلك في الحصة الثانية والثالثة من اليوم الدراسي.