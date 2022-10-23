المؤتمر الاقتصادي.. حوار حول التحديات (ملف خاص)

بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد كبير من الوزراء والاقتصاديين والخبراء والسياسيين من مختلف القوى الوطنية، انطلقت اليوم جلسات المؤتمر الاقتصادى الذى وجه الرئيس الحكومة بتنظيمه من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى ومستقبله.

بشفافية ووضوح، استعرض الرئيس السيسى حزمة تحديات تواجهها مصر حاليا ضمن دول العالم المتأثرة بالأزمات العالمية، وعرج على جملة تحديات أخرى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، أبرزها تداعيات ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية نتيجة توقف الإنتاج والاضطرابات السياسية، وتحدث الرئيس شارحاً حجم التحدى الذى واجهته الدولة والسياق الذى كان يحكمها، والتقدير الرسمى لحجم الجهد والإصلاح الكبير المطلوب وبدء تنفيذه، وصولاً إلى الوضع الذى باتت عليه مصر الآن.

بالورقة والقلم، ومستعينا بالبيانات الرسمية الوفيرة، انطلق رئيس الوزراء يستعرض السياسات والمسارات التى اتخذتها الدولة لنفسها خلال السنوات السبع الماضية، وأحرزت من خلالها تقدماً كبيراً فى عدة قطاعات أسهمت فى دفع الإنتاج وتعزيز البنية التحتية وتمهيد الطريق للاستثمار.

الخبراء والاقتصاديون والسياسيون، الذين حضروا أول أيام المؤتمر، قدموا مساهماتهم وطرحوا على الحكومة تساؤلاتهم، وشهدت النقاشات حالة حوار مفتوح، يدشن طريقاً للمستقبل وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.