مركز المعلومات: استضفنا 40 جلسة حوارية لمناقشة وثيقة ملكية الدولة

قالت الدكتورة هدى عبد المنعم، رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن المركز بدأ العمل منذ التكليف للتجهيز لمحاور مختلفة بدايتها مشاركة الحكومة في إعداد برنامج المؤتمر الاقتصادي وبحث مدى تكاملية الجلسات وتنوعها بشكل متناسب، لافتة إلى أن مركز المعلومات استضاف 40 جلسة بمشاركة 1000 خبير من الجهات المعنية في مناقشة وثيقة ملكية الدولة المصرية.

الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة المصرية

وأوضحت «عبد المنعم» خلال استضافتها على شاشة «dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه سيتم إعلان وثيقة ملكية الدولة المصرية في شكلها النهائي بعد الاستماع لمختلف الآراء والخبراء والوزارات المعنية مع تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته، لافتة إلى أن الوثيقة تنص على زيادة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، في ظل وجود الدولة خلال السنوات الماضية في دعم القطاعات في ظل الظروف الراهنة لتنشيط الأداء الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

بنية أساسية للقطاع الخاص

وأشارت الدكتورة هدى عبد المنعم، إلى أن القطاع الخاص بالأساس يحتاج لبنية أساسية قوية لمساعدته على التمكين والنمو، ولابد أن تكون هناك شبكة من الطرق ومواني متطورة ودعم لوجيستي مع العديد من المدن الجديدة والمشروعات القومية التي وفرت العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن استثمارات الحكومة وفرت فرص عمل عديدة وساعدت على النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية وحققت المعدلات الأعلى بإشادة من صندوق النقد الدولي.

مؤسسات التصنيف الائتماني

وأكدت أن مؤسسات التصنيف الائتماني تنظر لمدى تطبيق وانضباط الإجراءات المالية في التعاملات البنكية والحسابات التجارية، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري قوي وتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب دعائم الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ 2016.