نادية مصطفى عن حفلها في مهرجان الموسيقى العربية: «ليلة ولا أروع»

أعربت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها لنجاح حفلها ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى العربية الواحد والثلاثين.

ونشرت نادية مصطفي مجموعة من صور الحفل وعلقت عليها قائلة: «ليلة إمبارح كانت ولا أروع.. مهرجان الموسيقى العربية ولي الفخر بالمشاركة فيه شكراً للجمهور الكبير العظيم اللي حضر الحفلة شرفتوني ونورتوني وكبرتوني ونفسي أشكركوا نفر نفر والله».

وتابعت: «وشكراً للناس اللي تابعوا قناة الحياة وباركولي بحبكوا أوي اللي حضر واللي محضرش والشكر الكبير أوي للدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا والدكتورة چيهان مرسى (دينامو المهرجان) واللي مش بس أتاحوا الفرصة لي بالمشاركة في مهرجان فخر لكل مشارك فيه من نجوم مصر والعالم العربي لأ وكمان على استقبالهم بالورود البيضاء الجميلة والتي أدخلت السرور على قلبي ربنا يوفقهم ويسعدهم».

وأضافت نادية مصطفى: «شكراً جزيلاً فرقتي الغالية اللي تألقوا وأبدعوا بقيادة المحترم الغالي أخي مايسترو د.مصطفى حلمي شكراً جزيلاً أخي الغالي والعالمي هاني البحيري واللى فخورة جداً بيه وبباركله على تكريمه أمس في مهرجان الفضائيات العربي وحصوله على أفضل مصمم أزياء لعام 2022 وصورة الفستان من البروڤه بدون ميك أب شكراً جدا لأمين ارتيست مش لأنه بس ميك أب أرتيست مبدع وفنان بس لكن لاحترامه وأخلاقه وابن أصول أوي شكراً».

تكريمات مهرجان الموسيقى العربية

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي ساهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من العرفان بالجميل، وكرمهم كل من نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية.