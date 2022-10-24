خبيرة قانونية: صندوق مصر السيادي يقوم بدور مهم في مختلف المجالات

قالت منى صلاح الدين، الخبيرة القانونية والاستثمارية، إن صندوق مصر السيادي يقوم بدور مهم في مختلف المجالات، إذ يبني لمصر رأس مال من الثقة، ونتيجة لتبنيه مبادرة تخص الهيدروجين الأخضر، استطاعت الدولة أن تجذب مشروعات مهمة خاصة بتلك الصناعة.

وأضافت «صلاح الدين» خلال كلمتها بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل تلك الاستثمارات سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري، وأغلب منتجاتها سيجرى توجيهها للتصدير.

صندوق مصر السيادي عمل على إيجاد مناخ مختلف

واستطردت: «وجود الصندوق السيادي مع شركات حكومية خلق مناخا مختلفا، لأن هذا الصندوق مملوك للدولة وللشعب المصري، ولكن في نفس الوقت لديه عقلية استثمارية وكفاءة وخبرة على مستوى عالمي».

وأوضحت أن النظام الموضوع للصندوق يسمح له بإحداث الكثير من المرونة، ويرفع عنه أي أعباء بيروقراطية يتعرض لها غيره، متابعة: «الصندوق بياخد مشاريع يقوم فيها بدور المطور أو حلقة الوصل ودور القائد حتى يجذب القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي الذي يملك الخبرة الفنية».