رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

خبيرة قانونية: صندوق مصر السيادي يقوم بدور مهم في مختلف المجالات

كتب:

محمد متولي
08:13 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
منى صلاح الدين

منى صلاح الدين

قالت منى صلاح الدين، الخبيرة القانونية والاستثمارية، إن صندوق مصر السيادي يقوم بدور مهم في مختلف المجالات، إذ يبني لمصر رأس مال من الثقة، ونتيجة لتبنيه مبادرة تخص الهيدروجين الأخضر، استطاعت الدولة أن تجذب مشروعات مهمة خاصة بتلك الصناعة.  

وأضافت «صلاح الدين» خلال كلمتها بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مثل تلك الاستثمارات سيكون لها عائد كبير على الاقتصاد المصري، وأغلب منتجاتها سيجرى توجيهها للتصدير.

صندوق مصر السيادي عمل على إيجاد مناخ مختلف

واستطردت: «وجود الصندوق السيادي مع شركات حكومية خلق مناخا مختلفا، لأن هذا الصندوق مملوك للدولة وللشعب المصري، ولكن في نفس الوقت لديه عقلية استثمارية وكفاءة وخبرة على مستوى عالمي».

وأوضحت أن النظام الموضوع للصندوق يسمح له بإحداث الكثير من المرونة، ويرفع عنه أي أعباء بيروقراطية يتعرض لها غيره، متابعة: «الصندوق بياخد مشاريع يقوم فيها بدور المطور أو حلقة الوصل ودور القائد حتى يجذب القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي الذي يملك الخبرة الفنية».

اقرأ المزيد:

الحكومة: «الصندوق السيادي» يدرس 44 مشروعا باستثمارات 140 مليار جنيه

ما المطلوب من الصندوق السيادي المصري في المؤتمر الاقتصادي؟.. خبير يجيب

مدير الشراكة بين القطاعين: الصندوق السيادي شريك أساسي في التنمية.. و«الخاص» جزء من اقتصاد الدولة

الحكومة: اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي يناقش دور الصندوق السيادي

«الصندوق السيادي».. بوابة تمكين القطاع الخاص وإشراكه في التنمية
بقلم محمد متولي