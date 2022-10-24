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رئيس هيئة الرقابة المالية: الانتهاء من سوق المشتقات خلال أشهر قليلة

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
الدكتور محمد فريد صالح

الدكتور محمد فريد صالح

قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النمو الاقتصادي يحتاج إلى تمويل، وهذا يأتي من المدخرات، مشيرا إلى أن مواصلة ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي تتطلب استثمارات.   

وأضاف «صالح»، خلال كلمته في جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه خلال أشهر قليلة يجري الانتهاء من سوق المشتقات وغيرها من الأمور التي تمكن المستثمر من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.   

مساحة النمو في مصر أكثر من ضعف حجم التأمين بالوقت الحالي

وأشار إلى أن نسبة الأقساط التأمينية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق المتقدمة من 5 : 7%، بينما في الأسوق الناشئة 3%، بينما في السوق المصرية أقل من 1%، وبالتالي هناك مساحة للنمو تمثل أكثر من ضعف حجم التأمين بالوقت الحالي.

 

  

 

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