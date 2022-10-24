«الإفتاء» توضح كيفية صلاة كسوف الشمس.. ومعهد الفلك يعلن موعد حدوثه

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الكرة الأرضية، ستشهد غدا الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كسوفًا جزئيًا للشمس تزامنًا مع نهاية ربيع الأول، وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، وفي هذا السياق يتناول التقرير التالي كيفية صلاة كسوف الشمس، حسبما نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي.

كيفية صلاة كسوف الشمس

وقبل استعراض موضوع كيفية صلاة كسوف الشمس، كشف معهد الفلك أنّ من المقرر أن يستغرق الكسوف منذ بدايته في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، وحتى نهايته ككسوف شبه ظلي في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

دار الإفتاء

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنّ صلاة الكسوف والخسوف سنّة عن النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وبخصوص كيفية صلاة كسوف الشمس قالت دار الإفتاء، إن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة، وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأعلى الكمال في كيفيتها، أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

واختتمت الدار، في شرحها لموضوع كيف تؤدي صلاة كسوف الشمس قائلة: «يجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية، والله سبحانه وتعالى أعلم».