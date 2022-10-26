رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية تأكيد لإحساسه بنبض الشارع

أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي بقرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وأنها تأكيد لإحساسه الدائم بنبض الشارع، مشيدا في الوقت ذاته بكلمة الرئيس السيسي خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن هذه القرارات تحمي المواطن المصري من آثار الأزمات التي يشهدها العالم، وذلك حسبما صرح المستشار الإعلامي لرئيس تضامن النواب احمد قنديل

رئيس تضامن النواب يشيد بقرارات بإجراءات الحكومة الاجتماعية

وأضاف القصبي أن الرئيس السيسي واحد من المصريين، وليس بعيدا عنهم ويسعى أن يبني مصر الجديدة، وأن يعظم من شأن الإنسانية والإنسان المصري، مشيدا بكلمة الرئيس في المؤتمر الاقتصادي وجاءت ترجمة فعلية ونتائج مبشرة لعلاج التضخم الناتج عن الأزمات العالمية وانعكاسا لإدراك الرئيس الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.

القرارات امتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن

وأضاف أن ما تحدث به الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تأكيد لإحساسه الدائم بنبض الشارع وامتداد لجهود الرئيس لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحا أننا نفخر بما تم إنجازه من مشروعات، وإذا لم يتم إنجازها كنا سنتكلف الكثير الآن ولن نستطيع أن نجعل مصر مركزا استراتيجيا عالميا لعدد من الصناعات والطاقة.