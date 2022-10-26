رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد حرص السيسي على دعم المواطن

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ساعات من إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي تؤكد أن الرئيس يقف دائما في صف المواطن البسيط ودليل على صدق الدولة في تفعيل مخرجات المؤتمر الاقتصادي الأخير، وأبلغ رد على أكاذيب أهل الشر بشأن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

تحصين الأسرة المصرية من أية أعباء تهدد استقرارها

وأشار بدوي في بيان له إلى أن هذه القرارات من شأنها تحصين الأسرة المصرية من أية أعباء تهدد استقرارها وتمكنهم من تلبية احتياجاتهم المعيشية في إطار تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في هذا التوقيت الاستثنائي.

وأضاف أن مصر تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع توسيع مظلة الأمان والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة في وقت صعب للغاية تعاني فيه دول واقتصادات كبرى على مستوى العالم.

توفير حياة كريمة للمصريين

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة تعد الأكبر في تاريخ مصر بتكلفة 67 مليار جنيه لتوفير حياة كريمة للمصريين وتمكينهم من الصمود أمام التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك في الوقت الذي تسير فيه الدولة بخطى ثابتة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم القطاع الخاص لمواصلة تدوير عجلة الإنتاج.

وأكد أن القيادة السياسية تشعر بالمواطن البسيط باعتباره السند الرئيسي للدولة.