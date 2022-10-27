انهيار جزئي لمنزل قديم غير مأهول بالسكان جنوب بني سويف

انهار منزل قديم مبني بالطوب اللبن، غير مأهول بالسكان، بشارع المدرسة الريفية بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، حيث حدثت به تصدعات وشروخ أدت إلى تساقط أجزاء منه، قبل أن يتم فصل الكهرباء والمياه عن المنزل وإخلاء العقار المجاور له حماية لقاطنيه.

بلاغ بانهيار جزئي لمنزل قديم

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنهيار جزئي لمنزل قديم بمدينة الفشن جنوب بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الحادث وفرض كردون أمني بمحيطه.

محافظ بني سويف يتابع الإجراءات المتخذة

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الوحدة المحلية الإجراءات التي تنفيذها، بشأن واقعة تهدم منزل قديم بالطوب اللبن غير مأهول بالسكان بشارع المدرسة الريفية بمدينة الفشن، والذي حدثت به تصدعات وشروخ أدت إلى تساقط أجزاء منه، حيث توجه إلى موقع المنزل رئيس المدينة ومسؤولو الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية من المرور والمرافق والحماية المدينة والإسعاف وشركات المرافق والإدارة الهندسية والتضامن الاجتماعي والتسكين.

إخلاء المنزل المجاور وتوفير سكن بديل لقاطنيه

حيث أوضح محمد بكري رئيس مدينة الفشن، أنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، تم التوجه لموقع المنزل، والسير في الإجراءات والخطوات اللازمة، للتعامل مع الموقف، والتي تضمنت إخلاء المنزل المجاور حفاظا على سلامة قاطنيه، مع توفير سكن بديل لهم بالإيواء العاجل، هذا بالإضافة إلى فصل كافة المرافق من كهرباء ومياه عن العقار، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات لحين البت في الحالة الفنية للمنزل محل الواقعة، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية، والجهات الفنية والهندسية ذات الاختصاص.

واشار رئيس مدينة الفشن إلى استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبني والمنزل المجاور والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية، وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم والرعاية المطلوبة في مثل تلك الحالات.