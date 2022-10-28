نمو الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع في الربع الثالث من العام الجاري

أظهر تقدير أولي أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية حتى سبتمبر 2022، بعد توسع هزيل بنسبة 0.1% في الفترة السابقة وتفوق توقعات السوق بانكماش 0.2%.

ضعف الطلب الخارجي وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا

كان الإنفاق الاستهلاكي الخاص هو المحرك الوحيد للنمو، حتى في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد في أوروبا مع استمرار آثار جائحة Covid-19 وانقطاع سلسلة التوريد وضعف الطلب الخارجي وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا، وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 1.2% في الربع الثالث من العام الجاري، متجاوزًا أيضًا التوقعات عند 0.8%.

انخفاض الأسهم اليابانية

في المقابل انخفض مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.88% ليغلق عند 27105 بينما فقد مؤشر Topix الأوسع نطاقًا 0.34% إلى 1899 اليوم، متراجعًا للجلسة الثانية على التوالي وتتبع مسارًا تقوده التكنولوجيا في وول ستريت وسط نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركات التكنولوجيا الأمريكية، كما ركز المستثمرون على تقارير الأرباح المحلية التي أسفرت حتى الآن عن نتائج متباينة.

في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا النقاب عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 71.6 تريليون ين لمساعدة الأسر والشركات على ارتفاع الأسعار، بينما حافظ بنك اليابان على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية لدعم الانتعاش الاقتصادي.