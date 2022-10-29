«أحمد» يحقق أحلامه بمشروع «برجر»: الصبح مدرب جيم وبالليل بائع ساندويتشات

قرر الشاب أحمد رجب، الحاصل على بكالوريوس التربية الرياضية، أن يرسم خطوات مستقبله في وطنه بعيدًا عن السفر والغربة، خاصة مع احتياج والدته له إلى جوارها، فجمع بين عمله كمدرب رياضي، وعمله في مشروعه الخاص بمحافظة الشرقية، وهو عبارة عن "بايك" عربة ساندوتشات لبيع البرجر المشوي.

يحكي الشاب "رجب" خريج كلية التربية الرياضية، لـ"الوطن"، أنه اعتاد العمل منذ صغره، وفي أثناء الدراسة الجامعية التحق بأكثر من صالة رياضية لتدريب العملاء، لافتا إلى أنه حاول زيادة دخله ففكر في السفر، لكنه تراجع لتلبية رغبة والدته.

"كابتن نانو" من الجيم لعربة البرجر

ويضيف "رجب" الشهير بلقب "كابتن نانو"، في حديثه لـ"الوطن" أنه قرر عمل مشروع خاص به، وبعد تفكير عميق اختار أن يقدم ساندوتشات مميزة على عربة مجهزة لذلك، لافتًا إلى أنه يعشق الطهي خاصة السندوتشات التي يحبها الشباب، فاختار مشروع ساندوتشات البرجر المشوية على الفحم، بالإضافة إلى عمله في الجيم.

6 سنوات من النجاح

لا يملك "نانو" ما يؤهله لتجهيز محل في منطقة راقية بمدينة الزقازيق، فقرر أن يبتكر مشروعه بإمكانياته المتاحة، فأعد سيارة متنقلة "بايك" لمشروعه، وانطلق من قلب مدينة الزقازيق منذ عام 2017، وانتشر إلى حد كبير وذاع صيته بين الشباب، معلقا: "بفضل ربنا واجتهادي بقالي اسم والطلب زاد على منتجاتي"، حسب قوله.

برجر على الفحم

ويشير "أحمد"، إلى أنه اختار أن يكون مميزًا بالمنتجات النظيفة والصحية، بمشروع البرجر بيف والتشيكن من اللحوم البلدي الطازجة، بالإضافة إلى الصوص المتنوع بأطعمة مختلفة من الفراخ واللحوم، موضحا أن التسوية على الفحم، والأسعار مناسبة لكل الشباب.

"نانو" تعلم على يد شيف أمريكي

ويتابع "نانو" في حديثه لـ"الوطن"، أنه دائما يسعى للتميز والاستمرارية، فكان دائم البحث عن كل ما هو جديد في الطهي "البرجر"، فلجأ لزيادة معرفته في مجال عمله، وأتقن الدراسة وزود الخبرة على يد شيف أمريكي، واستطاع أن يطور من نفسه أكثر لخلق بصمة تميزه عن غيره، كما أنه دائم البحث عن المقاييس العالمية والمالية التي تطور من صناعته ليبقى مميزًا ومستمرًا.

من عربة برجر إلى مطعم خاص

استطاع "نانو"، أن يحقق حلمه في غضون 6 سنوات، وأنشأ مطعمًا خاصًا به لتقديم الوجبات والساندوتشات اللذيذة التي يقبل عليها الشباب من كافة الفئات العمرية، إلى جانب عربته الخاصة "البايك" التي كانت نقطة البداية، متمنيا تحقيق كل أحلامه وأن يكون صاحب سلاسل من المطاعم والمحلات الشهيرة على مستوى مصر، كما يرغب في مساعدة الشباب الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة مثيرة بمشروعه.