«عبدالرحيم» يطبع إعلانات رسائل ماجستير لباحثي الفيوم مجانا: «مكافأتي دعواتهم»

سنوات كثيرة قضاها «عبدالرحيم» بين الأوراق والكتب والأقلام، واضعا أمام عينيه هدفا واحدًا وهو التفوق في الدراسة، حتى استطاع الالتحاق بكلية التربية في جامعة الفيوم، والتخرج منها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليقرر بعد ذلك مساعدة الطلاب مجانًا على التعليم.

في عام 2017، تخرج عبدالرحيم إبراهيم في كلية التربية بجامعة الفيوم، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وفي عام 2019، جرى تعيينه معيدًا في الكلية، ليبدأ بعد ذلك في التحضير للماجستير الذي تطلب منه وقتا وجهدًا ومالا كبيرا، ليحقق بذلك حلمه بأن يصبح أستاذا جامعيا.

بداية مبادرة مساعدة الطلبة والباحثين

وبسبب معاناته في رحلة الماجستير من استنزافها للوقت والجهد والأموال أيضًا، قرر مساعدة طلاب تلك المرحلة من خلال طباعة إعلان رسالة الماجستير «بانر» مجانا، إذ تبدأ أسعاره من 200 جنيه، بالإضافة إلى إتاحة المادة العلمية مجانا للجميع: «أنا واجهت صعوبات كتير منها مادي ومعنوي، ولاحظت من خلال عملي كمعيد، ممكن تعيق الطلاب عن استكمال رسائلهم وأبحاثهم العلمية، عشان كده بحاول أخفف العبء المادي من عليهم»، بحسب حديثه «عبدالرحيم» لـ«الوطن».

تفاعل الباحثين مع المبادرة

لاقت مبادرة «عبدالرحيم» التي أعلن عنها عبر صفحات وجروبات مواقع التواصل الاجتماعي، قبولا بين الباحثين وطلاب الجامعة الراغبين في المساعدة العلمية، ليتلقى العديد من طلبات المساعدة التي استجاب لها بصدر رحب: «أفضل مكافأة باخدها هي دعوات الباحثين والطلاب».