عاصي الحلاني يبدأ فقرته في «الموسيقى العربية» على نغمات «بحبك وبغار»

بدأ الفنان اللبناني عاصي الحلاني فقرته بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الحادية والثلاثين بدار الأوبرا المصرية، حيث صعد على مسرح النافورة على نغمات أغنيته الشهيرة بحبك وبغار.

وشكر الحلاني الجمهور المصري للحفل قائلا: «شكرا لحضوركم أنا دوما ما أحب أن أحضر للأوبرا أنا اللبناني محب لمصر وللجمهور».

وكانت الفنانة صابرين النجيلي قدمت أربع أغنيات خلال فقرتها في حفل مهرجان الموسيقى العربية «يا أغلى اسم في الوجود»، ثم قدمت أغنيات «برهوم حاكيني» و«يعني وبعدين» و«الشاب الأسمر».

كان حفل اليوم قد افتتح بفقرة غنائية للفنان أمجد العطافي، قدم أغنيات «صابر وراضي» لجورج وسوف و«ما تقولوا ليه» و«الحلو حياتي» و«رمش عينه» و«مش كفاية».

مهرجان الموسيقى العربية

يذكر ان إدارة مهرجان الموسيقى العربية كرمت 16 رمزًا من الشخصيات التي ساهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وذلك انطلاقا من العرفان بالجميل، وكرمهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية.