عاصي الحلاني يرقص الدبكة على مسرح مهرجان الموسيقى العربية

دخل الفنان اللبناني عاصي الحلاني في وصلة رقص بالدبكة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين، حيث قدم الحلاني أغنيته الشهيرة العراقية «يا طير» والتي صاحبها بالأغنية التراثية «عندك بحرية» على دقات الدبكة اللبنانية.

كان عاصي الحلاني صعد لحفله على نغمات أغنيته الشهيرة «بحبك وبغار»، وأكمل الفقرة بتقديم أغنية جن جنوني، ومن المقرر أن يقدم أغنيات «وأني مارق مريت، وفرصة عمر، وغالي، والقرار، وباب عم يبكي».

كان حفل اليوم قد افتتح بفقرة غنائية للفنان أمجد العطافي قدم أغنيات «صابر وراضي» لجورج وسوف و«ما تقولوا ليه» و«الحلو حياتي» و«رمش عينه» و«مش كفاية».

مهرجان الموسيقى العربية

وانطلقت فعاليات الدورة الواحد والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الفترة من 20 أكتوبر الجاري، حتى 3 نوفمبر المقبل.