مهرجان وسط البلد للفنون يختتم النسخة العاشرة بعرض من المغرب

يختتم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» النسخة العاشرة بعرض من المغرب يحمل اسم «بدون عنوان: 14 كم» للمخرج يونس عتبان، ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة، وذلك على مسرح الفلكي اليوم السبت وغدًا الأحد.

ويوضح العمل الفني في مهرجان دي كاف العلاقة بين الفن المعاصر والهوية العربية من خلال حوار بين شاعر عربي أندلسي، ومدير متحف فن معاصر، ومنسق فني، وفنان معاصر، وتحاول هـذه النماذج الخيالية معا إقامـة معـرض فنـي معاصر يحـل مفهـوم الحداثـة مـن خـلال الكتابـات الشـعرية فـي العصـر العربي الأندلسي وأعمال الفنانين العـرب المعاصرين الحاليين.

العرض يتناول الحقبة الأندلسية

وعن العرض المرتقب، قال المخرج يونس عتبان: بحكم تجربتي كفنان أدائي وبصري، غالبًا ما نرى في المتاحف ودور العرض لوحات وتركيبات ومنحوتات مكتوب عليها «بدون عنوان» أي أعمال بدون اسم، و14 كم ترمز للمسافة الواقعة بين إسبانيا والمغرب أو بين الأندلس وشمال إفريقيا، بحكم أن هذا المشروع يتناول الحقبة الأندلسية أي أنها مسافة زمنية ميتافيزيقية ترمز لفقدان الوقت الذهبي للثقافة العربية والإسلامية بشكل عام.

واستطرد بقوله: 14 كم مسافة تفصل بين الحضارات، الحضارة الأندلسية التي تمثل الجيل الذهبي للثقافة العربية وحاضرنا اليوم، حيث أن الثقافة العربية اليوم في حالة إعادة نظر لمسألة الهوية والعروبة وحاليًا الميدان الفني يحاور هذه المسائل.

معلومات عن المخرج المغربي

ويعمل يونس عتبان بين الدار البيضاء بالمغرب وبرلين في ألمانيا، يركز عمله على العلاقة الحيوية بين الفن، وممثليه، والجغرافيا السياسية، شارك في برامج متعددة وعمل في مجالات الفنون البصرية في فرنسا والمغرب وبلجيكا وإسبانيا.

في عام 2010 حصل على درجة الماجستير في الفنون مع تخصص في الأدب وعلم المتاحف من جامعة نيس، قدم عروضه في أماكن في جميع أنحاء العالم بما في ذلك متحف الفن المعاصر في روما، والمشروع الموازي في بينالي البندقية 2011 ومعهد العالم العربي في باريس، والمتحف البريطاني.

ويأتي الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة بدعم من مؤسسة دروسوس وجمعية الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة وصندوق دعم الفنانين العرب من باريس وشبكة المجتمع الدولي للفنون الأدائية ISPA والمجلس الثقافي البريطاني ومركز التحرير الثقافي.