3 أفلام سعودية قصيرة لـ«MAD Solutions» في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت إدارة الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة في قسم سينما السعودية الجديدة والذي ضم 16 فيلمًا من بينها 3 أفلام لشركة «MAD Solutions» هي كبريت للمخرجة سلمى مراد، ويا حظي فيكِ لـ نورا أبو شوشة، وتجربة أداء لـ علي باسعيد، وتشهد الأفلام الثلاثة عرضها العالمي الأول في المهرجان.

وتُقام الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، وتعرض أكثر من 120 فيلمًا من مختلف دول العالم، إضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير.

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو عُرس سينمائي يحتفي بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل، يعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر، ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها.

كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال، عن فيلم كبريت: من تأليف وإخراج سلمى مراد، وبطولة نايف الظفيري ونوّاف الظفيري، ويتناول قصة شاب يعيش صراع بين عواطفه وذاكرته.

فيلم «يا حظي فيكِ»

«يا حظي فيكِ» من تأليف وإخراج نورا أبوشوشة، وبطولة رغد فيصل وحسن قدس، إنتاج شركة قبة للإنتاج الفني وديناصور المحتوى للإنتاج الإعلامي.

تدور الأحداث حول أحمد وسلمى في بداية حياتهما الزوجية، حيث تُصاب سلمى بنوبة هوس (ثنائي القطب) فيرفض أحمد واقع زوجته الجديد، ويحاول مساعدتها، ولكن يجد الزوجان نفسهما على مفترق طرق غير قادرين على التواصل.