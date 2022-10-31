النائب كريم السادات: الشبكة الموحدة للطوارئ خارطة طريق للتعامل مع الأزمات

أشاد كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، مركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، قائلا إنّه بمثابة خارطة طريق للتعامل مع الأزمات والطوارئ في الجمهورية الجديدة.

الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

وقال النائب، في بيان عنه اليوم، إنّ إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، يؤكد خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الجمهورية الجديدة، في ظل التغيرات العالمية المتعاقبة.

وأوضح السادات، أنّ التعامل مع الطوارئ والأزمات من خلال منظومة واحدة تتكاتف فيها جهود كل مؤسسات الدولة، يحقق جودة وسرعة في التعامل مع الأزمات الطارئة واحتوائها بمعايير ومقاييس عالمية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعمل على استمرار تطبيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي للوصول إلى مصر الرقمية، والحفاظ على مؤشرات التقدم ومعدلات النمو التي شهدها قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.