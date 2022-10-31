اعتماد مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية ضمن منظومة الاستشارات الطبية عن بعد

اعتمدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية كأحد المراكز المقدمة للخدمة في منظومة الاستشارات الطبية عن بعد «Telemedicine»، وذلك جنبا إلى جنب مع كبرى المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان مستشفى شرق المدينة، تحت إدارة الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى، اليوم، فإنه بهذا الاعتماد يتم توفير الاستشارات الطبية عن بعد في 10 تخصصات.

تخصصات الاستشارات الطبية عن بعد

وشملت تلك التخصصات «جراحة التجميل، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة الأوعية، والجراحة العامة، وجراحة القلب، والصدر، والعناية المركزة، والعظام، وأمراض القلب، والجلدية»، ضمن اضطلاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بدورها في تقديم الخدمات العلاجية والتعليمية تحت مظلة وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة.

مناظرة حالتي جراحة تجميل

وأكدت المستشفى أنه يقوم على خدمة الاستشارات الطبية عن بعد استشاريو المستشفى، حيث تم اليوم الاثنين 31 أكتوبر مناظرة حالتي جراحة تجميل، وقام بالمناظرة الدكتور شريف وصيف، استشاري جراحة التجميل بمستشفى شرق المدينة.