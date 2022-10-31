رحاب مطاوع تبدأ حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «عاشقة وغلبانة»

صعدت منذ قليل، الفنانة رحاب مطاوع لإحياء فقرتها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة.

جنات تقدم 10 أغنيات بمهرجان الموسيقى العربية الليلة

وبدأت رحاب فقرتها بأغنية عاشقة وغلبانة تحت قيادة المايسترو محمد الموجي، إذ تقدم رحاب مطاوع في فقرتها 3 أغنيات، وهي: عاشقة وغلبانة وزي العسل وسلمولي على مصر للفنانة صباح، ومن المقرر أن يتضمن الحفل فقرات غنائية لكل من الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية جنات التي تقدم ما يقرب من عشرة أغنيات.

وتضم الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، عددا كبيرا من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.

تكريم 16 شخصا بمهرجان الموسيقى العربية

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي أسهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.