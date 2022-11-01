ملحم زين يشعل أجواء الأوبرا بنغمات أغنيته الشهيرة «علوة»

أشعل الفنان اللبناني ملحم زين أجواء دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين بأغنياته الشهيرة التي شدى بها على مسرح النافورة.

صعد ملحم زين في فقرته على نغمات أغنيته الشهيرة علوة، وعقب أداء الأغنية قدم زين شكرا خاصا للقائمين على الحفل ومهرجان الموسيقى العربية من وزيرة الثقافة والدكتورة جيهان مرسي مدير المهرجان.

ومن المقرر أن يشدو زين في الحفل بأغنيات انتي مشيتي وضلي اضحكي وخطرنا على باك وممنونك أنا وغيبي يا شمس والليل يا ليلى وردوا حبيبي ويا صغيري.

مهرجان الموسيقى العربية

وتضم الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، عددا كبيرا من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.

وكرمت إدارة مهرجان الموسيقى العربية 16 رمزًا من الشخصيات التي أسهمت بجهودها في خلق مسارات فنية مميزة في هذا المجال، وكرمهم كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية.