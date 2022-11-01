«تأثير تغيير نمط الحياة على تقليل الإصابة بالزهايمر» ورشة عمل بجامعة المنصورة

أكد الدكتور محمد الجمل، مدرس الطب الشرعي والسموم بجامعة المنصورة، تزايد عدد الحالات المصابة بالشلل الرعاش والزهايمر بالعالم، وهو ما يدق ناقوس الخطر، ويستدعي نشر الوعي عن تزايد هذه المشكلة والدور الحاسم لتغير نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة والتغذية السليمة وتقليل التوتر والنوم بانتظام في تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض.

تأثير تغيير نمط الحياة على الأشخاص

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها كلية الطب بجامعة المنصورة، بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث المخ، بعنوان «تأثير تغيير نمط الحياة الصحي على تقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية الانتكاسية، مثل الزهايمر والشلل الرعاش من منظور وقائي وعلاجي»، تحت رعاية الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب.

تعديل نمط الحياة الصحي

وأضاف «الجمل»، في بيان صحفي، أنه يمكن أن يؤدي استهداف عوامل الخطر لهذه الأمراض من خلال تعديل نمط الحياة الصحي إلى تقليل المشكلة المتزايدة لهذه الاضطرابات التنكسية العصبية، وسيتم خلال ورشة العمل توفير التدريب العملي والعلمي المتعلق بمكونات نمط الحياة الصحي، والمهارات الأكاديمية والشخصية، ونمذجة الاضطرابات التنكسية العصبية، والتحليل الجيني.

وأشار أنه سيقام في اليوم الثاني من ورشة العمل «يوم التغذية» والذي سيتحدث فيه الدكتور رفعت حجازي، رئيس الشئون الطبية العالمية للتغذية في أبوت، والدكتور أسامة حمدي، المدير الطبي للبرنامج السريري للسمنة بمركز جوسلن للسكري بكلية الطب جامعة هارفرد، والدكتور يسري صادق، مدرس الباثولوجي الإكلينيكي وأخصائي التغذية بكلية الطب جامعة المنصورة، ودكتور أحمد زايد، مدرس مساعد علم الصوتيات بكلية طب المنصورة.

حضر ورشة العمل الدكتور تامر أبو السعد، وكيل كلية الطب للدارسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم عوض، مدير مركز البحوث الطبية التجريبية، والدكتور محمد الجمل، مدرس الطب الشرعي والسموم

المنظمة الدولية لأبحاث المخ

يذكر أن المنظمة الدولية لأبحاث المخ هي الرابطة العالمية لجمعيات علم الأعصاب التي تأسست في عام 1961، وتهدف إلى تعزيز ودعم علم الأعصاب في جميع أنحاء العالم من خلال التدريب والتعليم والبحث والتوعية.

ويهدف تنظيم الورشة لزيادة الوعي بالمشكلة المتنامية للاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر في مصر.