وزير التعليم يكشف شكل امتحانات الثانوية العامة ويعلن تدريب 5 آلاف معلم

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات شهادة الثانوية العامة، موضحا أنه جرى الانتهاء من مواصفات الورقة الامتحانية، إذ تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay، بنسبة لا تتعدى 15%، وفق طبيعة كل مادة دراسية.

مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية

أضاف الدكتور رضا حجازي، أنه سيجر تدريب 5000 معلم على النظام الجديد، والممارسات التدريسية، وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

استعراض رؤية وزارة التعليم

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، إذ شهد الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية، واستعراض رؤية الوزارة بشأنها، وشارك في فعاليات الجلسة عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب.