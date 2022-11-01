رئيس الجزائر أمام القمة العربية: علينا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه في ظل ما يتوفر لمنطقتنا العربية من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية ومالية هائلة تؤهل العرب ليكونوا فاعلين في العالم كقوة اقتصادية لا تقبل أن يقتصر دورها الاقتصادي على التأثر، يجب استعادة الثقة في النفس من أجل إحداث تأثير في المشهد العالمي والاقتصاد الدولي لاسيما أن الاحتياط النقدي في الدول العربية يعادل احتياط أوروبا أو مجموعات اقتصادية آسيوية أو أمريكية كبرى.

أهمية بناء تكتل عربي

وأضاف «تبون» خلال كلمته في القمة العربية العادية رقم 31، التي تستضيفها الجزائر، وبثتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يتعين على العرب جميعا بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ المصالح المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، التجهيزات الأخيرة للقمة التي تأجلت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت أول قمة عربية رقمية إذ جرى الاستغناء عن الأوراق التي تعرض محاضر الاجتماعات، ليكون كل شيء إلكترونيا.